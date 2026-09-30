Автомобиль вылетел на территорию столичной Триумфальной арки

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 сентября на проспекте Мангилик Ел в Астане. Автомобиль после наезда на дорожное ограждение оказался на территории Триумфальной арки.

Что произошло

По данным полиции, водитель Hyundai Santa Fe двигался по проспекту Мангилик Ел со стороны улицы Бухар жырау.

«Водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на дорожное ограждение», – ответили в ведомстве на запрос редакции.

После этого автомобиль выехал на территорию площади, расположенной в районе Триумфальной арки – одного из узнаваемых архитектурных сооружений столицы.

Есть ли пострадавшие

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Автомобиль водворён на коммунальную стоянку. В отношении водителя возбуждено административное производство.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.