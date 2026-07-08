Автомобиль загорелся в центре Астаны

Столичные спасатели ликвидировали возгорание автомобиля.

Сегодня 2026, 03:14
АВТОР
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Сегодня 2026, 03:14
Сегодня 2026, 03:14
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В районе Нура по улице Сыганак, на проезжей части произошло загорание легкового автомобиля.

По прибытию первых подразделений двигательный отсек и панели приборов были охвачено огнем. Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается.

МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности.

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