Автомобиль загорелся в центре Астаны

В районе Нура по улице Сыганак, на проезжей части произошло загорание легкового автомобиля.

По прибытию первых подразделений двигательный отсек и панели приборов были охвачено огнем. Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается.

МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности.