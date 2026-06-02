Автомобиль застрял на заболоченном участке в СКО

В Есильском районе Северо-Казахстанской области, вблизи села Ильинка, сотрудники МЧС оказали помощь водителю, чей автомобиль застрял на заболоченном участке местности.

Прибывшие на место спасатели МЧС отбуксировали автомобиль на очищенный участок автодороги. Пассажиры к этому времени своими силами эвакуировались в село Ильинка.

Водитель в медицинской помощи не нуждался и после завершения спасательных работ продолжил движение своим ходом.