Автомобиль застрял в песке на озере Балхаш

В Актогайском районе Карагандинской области недалеко от поселка Шашубай, легковой автомобиль застрял в песке у берега озера Балхаш. Сообщение о происшествии поступило на пульт 112.

На место оперативно прибыли спасатели. С помощью лебедки они извлекли автомобиль из песка и помогли водителю выбраться из затруднительной ситуации. Мужчина 2000 года рождения в медицинской помощи не нуждался.

Спасатели рекомендуют перед поездками по труднопроходимой местности заранее оценивать состояние маршрута и соблюдать осторожность при движении по песчаным участкам.