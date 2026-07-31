Автомобиль застрял в песке на озере Балхаш
Спасатели МЧС оказали помощь водителю.
31 Июля 2026, 23:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
31 Июля 2026, 23:3431 Июля 2026, 23:34
70Фото: Pixabay.com
В Актогайском районе Карагандинской области недалеко от поселка Шашубай, легковой автомобиль застрял в песке у берега озера Балхаш. Сообщение о происшествии поступило на пульт 112.
На место оперативно прибыли спасатели. С помощью лебедки они извлекли автомобиль из песка и помогли водителю выбраться из затруднительной ситуации. Мужчина 2000 года рождения в медицинской помощи не нуждался.
Спасатели рекомендуют перед поездками по труднопроходимой местности заранее оценивать состояние маршрута и соблюдать осторожность при движении по песчаным участкам.
Самое читаемое
- 14 граждан Южной Кореи задержали в Казахстане: что произошло
- В Жамбылской области открыли завод по производству сэндвич-панелей
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 31 июля
- Склад Wildberries в Волгограде загорелся после атаки беспилотников
- Жители Астаны смогут получать заказы от автономных роботов