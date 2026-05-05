Автомобиль застрял вблизи Сакских курганов в Алматинской области
Спасатели МЧС эвакуировали 7 человек.
Сегодня 2026, 08:09
173Фото: Pixabay.com
В Алматинской области, в Илийском районе, вблизи Сакских курганов, поступило сообщение о застрявшем в грязи легковом автомобиле. В салоне находилась семья из 7 человек, в том числе 6 детей, передает BAQ.KZ.
На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС. Спасатели прибыли в кратчайшие сроки и провели эвакуационные работы.
В первую очередь были эвакуированы дети, для них был организован обогрев.
Пострадавших нет. В медицинской помощи не нуждались.