По данным Евразийской экономической комиссии, в июне 2025 года в Казахстане цены на легковые автомобили выросли на 11,6 % в годовом выражении, тогда как по ЕАЭС средний показатель составил лишь 2,2 %, передает BAQ.KZ со ссылкой на DATA HUB.

При этом в состоянии ЕАЭС автомобили подешевели или практически не изменили цену:

Армения и Беларусь — цены снизились,

Кыргызстан — плюс 0,2 %,

Россия — рост только на 1,4 %

За первое полугодие (январь–июнь) Казахстан вновь оказался единственной страной с двузначным увеличением: +9,3 %, при том что в России было лишь +2,8 %.

Новые авто в Казахстане дорожают активнее всего — рост +21,3 % г/г по итогам июня, тогда как автомобили с пробегом даже подешевели по официальной статистике.