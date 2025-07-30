  • 30 Июля, 17:25

Автомобили в Казахстане подорожали быстрее всех в ЕАЭС

Новый рекорд.

Сегодня, 16:21
АВТОР
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unsplash Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21
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Фото: unsplash

По данным Евразийской экономической комиссии, в июне 2025 года в Казахстане цены на легковые автомобили выросли на 11,6 % в годовом выражении, тогда как по ЕАЭС средний показатель составил лишь 2,2 %, передает BAQ.KZ со ссылкой на DATA HUB.

При этом в состоянии ЕАЭС автомобили подешевели или практически не изменили цену:

  • Армения и Беларусь — цены снизились,
  • Кыргызстан — плюс 0,2 %,
  • Россия — рост только на 1,4 %

За первое полугодие (январь–июнь) Казахстан вновь оказался единственной страной с двузначным увеличением: +9,3 %, при том что в России было лишь +2,8 %.

Новые авто в Казахстане дорожают активнее всего — рост +21,3 % г/г по итогам июня, тогда как автомобили с пробегом даже подешевели по официальной статистике.

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