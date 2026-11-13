Санитарная зона распространяется на жилую - Крупнейшую птицефабрику Костаная планируют перенести

Крупнейшая костанайская птицефабрика яичного направления АО "Север Птица" работает уже больше 60-ти лет. В ее состав входят две большие птицефабрики - Тарановская и Костанайская. Первая расположена в поселке Майское, недалеко от моногорода Лисаковск. Вторая напротив поселка Дружба, что находится в черте областного центра и недалеко от города горняков Рудный. С этой птицефабрикой и возникли проблемы.

Из-за стремительного разрастания города в сторону Рудного защитно-санитарная зона существенно сдвинулась, и Костанайская птицефабрика оказалась в числе предприятий, представляющий серьезные риски для жителей поселка Дружба. В связи с чем ее было решено перенести в другое место. Куда- неизвестно. Как и то, как огромное предприятие, на несколько тысяч квадратных метров, укомплектованное огромным количеством оборудования, будет переезжать без ущерба для себя и окружающих.

Отсутствие модернизации, высокие кредиты и серый импорт

Птицефабрика Костаная открылась в 1965 году. Ее постепенное развитие и модернизация привели к тому, что предприятие существенно увеличило площади. Основное направление - производство яиц – расширилось. Фабрика сегодня производит мясо кур, субпродукты и яичный порошок, а недавно начало выпускать собственные комбикорма.

Согласно официальным данным, поголовье птицы составляет 120 000 штук, производство яиц держится на уровне 200 000 в сутки. В год компания может производить до 11 млн штук яиц, чем обеспечивает треть жителей всего костанайского региона.

Руководит АО "Север Птица" на протяжении нескольких лет Мырзабек Назарбеков. Отметим, что буквально в конце прошлого года он стал владельцем контрольного пакета акций АО. До этого птицефабрикой долгое время владел местный аграрий и бывший депутат маслихата Костанайской области Сайран Буканов. Он продолжает заниматься растениеводством и животноводством, а 94% акций птицефабрики продал Назарбекову в декабре 2025 года.

Но еще до приобретения контрольного пакета в начале прошлого года Мырзабек Назарбеков заявлял о ряде проблем на птицефабрике. В частности, отмечал, что оборудование на предприятии в основном еще с советских времен. В связи с чем фабрике нужна существенная модернизация, после которой она сможет выпускать до одного миллиона яиц в сутки. Для этого все есть - от больших площадей до огромной территории. Основной проблемой для модернизации называлось отсутствие государственного субсидирования.

"Раньше оно было, что очень помогало в развитии и техническом обновлении фабрики. Но сейчас государство субсидирует в основном производителей бройлерного мяса кур", - отмечал Назарбеков.

Обиднее всего, что от зарубежных производителей оборудования есть отличные предложения по модернизации, но из-за отсутствия средств, фабрика не может ими воспользоваться.

Второй проблемой владелец предприятия называл отсутствие льготного кредитования для птицефабрик яичного направления. Для бройлерных птицефабрик, помимо субсидий, существует кредиты под 2,5% годовых, за которые можно рассчитываться в течение 10 лет. Птицефабрики по производству яиц вынуждены брать кредиты под гораздо более высокий процент. И еще один негативный момент - серый импорт яиц из России. Ввиду близкого расположения производители яиц из соседнего государства регулярно завозят его без сертификатов и других документов, утверждал руководитель костанайской птицефабрики. Яйца из России продают дешевле, и покупатели их с удовольствием берут.

"Мы тоже вынуждены снижать цены, несмотря на недобросовестную конкуренцию. Другого выхода нет. Яйцо – продукт скоропортящийся, но это снижает наши доходы и отражается на невозможности модернизировать фабрику", - констатировал владелец предприятия.

Он сообщал, что проблему серого импорта яиц нужно срочно решать. Но вместо решения проблемы добросовестной конкурентоспособности в этом году добавилась еще одна и более сложная.

Перенос предприятия равен новому строительству

Несмотря на проблемы, предприятие все-таки нашло средства на модернизацию. И в начале этого года вложило в обновление оборудования приличную сумму - 500 млн тенге. На следующий год планировалось вложение аналогичной суммы. Это позволило бы довести производство яиц до 500 тысяч в сутки.

Вложенные средства были предоставлены в виде инвестиций, которые нужно отдавать. Но теперь встал вопрос о необходимости и целесообразности их вложения в связи с переносом.

"Перенос такого огромного предприятия, для нас это фактически, строительство с нуля на новом месте. Кстати, где именно мы пока не знаем. Неизвестно и по какой цене выкупит наш участок земли, на котором расположено здание фабрики, государство и поможет ли нам финансово с переездом", - резюмируют на предприятии.

Что касается санитарной зоны, то на фабрике отметили, что первые дома на ближайших улицах Молодежной, Луговой, поселка Дружба в 1965-1970-х годах строились за счет самой же птицефабрики, для рабочих и в этих домах до сих пор живут люди. Конечно, со временем санитарные требования ужесточились, но все экологические нормы строго соблюдаются, заверили на предприятии.

Ситуация осложняется тем, что птицефабрика дает рабочие места около 250-ти жителям, в том числе, и ближайшего поселка Дружба. Главной задачей при переезде будет сохранение профильных специалистов и основного костяка сотрудников.

О переносе птицефабрики за пределы городской черты большинству жителей стало известно не так давно.

"Перенос связан с корректировкой Генерального плана города. Так как птицефабрика находится в городской черте, а из-за застройки санитарная зона расширилась, было принято решение о ее переносе", - сообщила руководитель отдела контроля за объектами питания департамента санитарно-эпидемиологического контроля акимата Костанайской области Наталья Гаценбеллер.

В отделе архитектуры и градостроительства акимата Костаная подтвердили эту информацию, но отметили, что перенос предприятия назрел давно.

"Птицефабрика производит пищевое яйцо. Такое производство относится к I категории опасности для экологии. И санитарно-защитная зона птицефабрики уже давно распространяется на существующую жилую застройку в поселке Дружба. И на прилегающие к ней территории",- пояснила руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гулсара Курмангалиева.

Она добавила, что, согласно новой корректировке утвержденного в 2020 году Генерального плана Костаная, перенос птицефабрики, действительно, предусмотрен. Земельный участок под предприятием планируют изъять и сформировать единую планировочную зону вблизи жилой застройки. Но жители поселка Дружбы давно жаловались на неприятные запахи, со стороны птицефабрики и ситуацию нужно было менять.

Точные сроки переноса пока расплывчатые, но владельца фабрики о том, что его предприятие должно переехать, уведомили. Претензий с его стороны не поступало, отметили в отделе архитектуры.

Санитарная зона будет расти, перенос неизбежен

За более подробной информацией нас попросили обратиться в городскую санитарную службу.

"Рядом находится жилая зона, жители поселка Дружба не раз жаловались и на запахи, и на загрязнение воздуха. У птицефабрики есть приличное пометохранилище, которое и является источником запаха и загрязнений. Оно же никуда не денется даже при самой современной модернизации", - сообщил руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля акимата Костанайской области Арип Мендекинов.

Биологические отходы должны быть защищены санитарной зоной, которая при расширении производства тоже будет расти. И, если в планах владельцев фабрики выйти на мощность в 2,5 раза больше, то санитарно-защитную зону нужно увеличить примерно на столько же. А это означает, что перенос такого предприятия за пределы жилой застройки неизбежен.

Жители поселка Дружбы, который расположен практически напротив птицефабрики, согласны с тем, что предприятие давно отравляет им жизнь.

"Как ветер в нашу сторону подует, так задыхаемся почти всем поселком. Такая вонь стоит, что не знаешь, куда бежать!" - возмущается жительница Дружбы Виктория Кремсер.

Ее поддерживают и соседи. Говорят, что особенно страдают владельцы домов, которые расположены ближе к трассе. К ним ветер сразу доносит все зловонные запахи.

"Хотя с другой стороны, многие жители поселка работают на птицефабрике. Добираться до нее близко, платят хорошо. Если ее перенесут, то многим станет сложнее добираться", - размышляет другой житель Алексей Курилов.

Так что у жителей поселка двоякое отношение к переезду крупнейшего предприятия, которое на протяжении десятилетий обеспечивает их работой. Зато у экологов позиция однозначная.

В управлении экологии и природоохранных ресурсов акимата Костанайской области отметили, что в соответствии с Экологическим Кодексом РК к предприятиям первой категории относятся крупные промышленные предприятия и производства, деятельность которых может наносить существенный и потенциально непоправимый ущерб природе.

"Крупные объекты энергетики, химической, металлургической промышленности, а также масштабные животноводческие и птицеводческие комплексы, к которым и относится птицефабрика. Санитарная зона для них строго определена, и она не должна затрагивать жилые объекты", - уточнили в ведомстве.

Особо подчеркнули, что такие предприятия в любом случае должны производить модернизацию и внедрять лучшие технологии для снижения вредных выбросов.

Таким образом, ситуация с переездом крупнейшей птицефабрики области, пусть и в отдаленном будущем, связана с определенными рисками. Они заключаются не только в столкновении интересов бизнеса и власти, но и в продовольственной безопасности и сохранении рабочих мест. Ведь, как ни крути, компанию, которая обеспечивает рабочими местами несколько сотен горожан, к тому же лидер пищевой промышленности, нельзя рассматривать исключительно, как коммерческий объект. И выгода от ее стабильной работы очевидна не только для их владельцев, но и финансовой стабильности целого региона. И хотя власти уверяют, что времени у фабрики предостаточно, готовить такой масштабный объект для переезда нужно заранее, а значит и продумывать все риски по капиталовложениям и модернизации. Главное, чтобы они не отразились на стабильной работе фабрики до и после ее переезда.