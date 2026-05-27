Автомобилиста зажало в перевернувшемся цементовозе в ВКО
Сегодня 2026, 07:48
Фото: Кадр из видео
В Восточно-Казахстанской области на трассе "Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием цементовоза.
Водитель 1987 года рождения оказался зажат в кабине грузового транспорта.
На место происшествия прибыли спасатели МЧС. Они совместно с очевидцами смогли достать пострадавшего из автомобиля.
После этого специалисты Центра медицины катастроф МЧС РК оказали мужчине первую медицинскую помощь.
Его доставили в больницу города для дальнейшего лечения.
