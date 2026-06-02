Итальянцам будут платить за пробки на дорогах
В Италии с 1 июня вступили в силу новые правила, которые позволяют автомобилистам получать компенсацию за задержки на платных автострадах.
По данным Euronews, речь идёт о случаях, когда движение замедляется из-за дорожных работ или перекрытий.
Теперь водители смогут требовать полный или частичный возврат платы за проезд, если время в пути существенно увеличилось.
Как будет работать компенсация
Новая система предусматривает разные уровни выплат в зависимости от длительности задержки:
-
при коротких маршрутах компенсация может начисляться уже за несколько минут опоздания
-
при остановках от 1 до 2 часов возвращается 50% стоимости проезда
-
от 2 до 3 часов – 75%
-
более 3 часов – полный возврат средств
При этом время поездки рассчитывается с учётом дорожных работ, типа транспорта и погодных условий.
Когда можно подать заявку
Пока правило действует на участках автострад, которые обслуживает один оператор. С декабря компенсации можно будет запрашивать и на маршрутах с несколькими операторами.
Запрос подаётся через сайты или приложения дорожных компаний. Начисленная сумма появляется в системе в течение 20 дней после поездки. Если сумма превышает 1 евро, её можно вывести на банковскую карту или через платёжные сервисы.
Есть исключения
Компенсация не выплачивается в случае аварий, экстремальной погоды или внеплановых аварийных работ. Также возврат возможен только при сумме от 1 евро.
Зачем это вводят
По оценкам экспертов, новая система может повлиять на расходы операторов автострад и даже привести к пересмотру тарифов в будущем. При этом потребительские организации сомневаются, насколько просто будет реально получить компенсацию.
Тем не менее, реформу называют важным шагом, который меняет подход к ответственности операторов платных дорог перед водителями.
