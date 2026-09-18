Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем закроют на один день

25 сентября автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно не будут работать. Об ограничениях предупредили в Комитете государственных доходов, передает BAQ.KZ.

В этот день будет приостановлен пропуск граждан, автомобилей и грузов через автомобильные пункты пропуска между Казахстаном и Китаем.

Ограничения связаны с празднованием в Китае Праздника середины осени.

При этом железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат работать в обычном режиме.

В КГД рекомендуют перевозчикам и гражданам, которые планируют пересекать границу, заранее учитывать ограничения при выборе даты и маршрута поездки.

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