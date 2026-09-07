Казахстанцев предупредили об изменениях при поездках в Китай
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С 15 сентября 2026 года в Китае вступят в силу обновленные правила въезда и выезда. Из-за этого прохождение иммиграционного и паспортного контроля может занимать больше времени.
Пассажирам, которые планируют поездку в Китай или вылетают из страны, рекомендуют заранее проверить срок действия паспорта и наличие всех необходимых для поездки документов.
Также путешественникам советуют до вылета ознакомиться с актуальными требованиями к въезду и выезду из КНР.
В аэропорт рекомендуется прибывать не менее чем за три часа до отправления рейса, предусмотрев дополнительное время на прохождение проверок.
При этом безвизовый режим между Казахстаном и Китаем продолжает действовать. Граждане Казахстана могут находиться в КНР без визы до 30 календарных дней в рамках одной поездки.
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