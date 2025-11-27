В рамках модернизации служб спасения автопарк ДЧС Акмолинской области пополнился двумя современными вездеходами ТРЭКОЛ. Новая техника значительно повысит оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации и расширит возможности спасателей в труднодоступных районах, передаёт BAQ.KZ.

ТРЭКОЛ обладает высокой проходимостью и способен передвигаться по пересечённой местности, глубокому снегу, песку и горным участкам. Вместимость вездехода — до 10 человек, что позволяет использовать его как для эвакуации пострадавших, так и для доставки спасателей и необходимого оборудования в зоны ЧС.

В экстремальных условиях, где обычный транспорт не справляется, такие машины становятся незаменимыми при проведении поисково-спасательных операций, гуманитарных миссий и обеспечении связи с отдалёнными населёнными пунктами.

В ДЧС отметили, что обновление техники является важным шагом на пути укрепления материально-технической базы и повышения эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации в регионе.