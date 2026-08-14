Автопром Германии потерял 42 тысячи работников за год

Число занятых в автомобильной промышленности Германии сократилось до минимального уровня с 2005 года. За год отрасль потеряла 42,3 тыс. работников, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

По данным Федерального статистического управления Германии, к концу первого полугодия 2026 года в автопроме работали около 691,5 тыс. человек. За год штат сократился на 5,8%. Это более чем вдвое превышает темпы сокращения занятости во всей немецкой промышленности.

Среди производственных отраслей именно автопром потерял больше всего рабочих мест.

Давление на немецких производителей растет сразу с нескольких сторон. Volkswagen, BMW и Mercedes сталкиваются с жесткой конкуренцией китайских компаний, слабыми результатами на рынке Китая и высокими производственными расходами внутри Германии.

В последние недели все три концерна пересмотрели свои прогнозы после слабых продаж в Китае. Volkswagen рассматривает возможность сокращения до 100 тыс. рабочих мест в Германии и закрытия части предприятий.

При этом автопром по числу занятых остается второй крупнейшей промышленной отраслью страны. Больше людей работает только в машиностроении, где к концу июня насчитывалось чуть более 900 тыс. сотрудников.

Сильнее всего занятость сократилась у поставщиков автокомпонентов, на 7,6%. У производителей автомобилей и двигателей число работников уменьшилось на 6,1%. При этом производители кузовов и прицепов, напротив, увеличили штат на 10%.