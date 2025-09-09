В 2024 году глобальная автомобильная промышленность столкнулась с неожиданным замедлением: согласно данным Международной организации автопроизводителей (OICA), мировой выпуск автомобилей впервые за последние годы пошёл на спад, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

За год произведено 92,5 млн автомобилей, что на 1% меньше, чем в 2023 году.

Спад затронул почти все сегменты рынка. Производство легковых автомобилей снизилось на 0,5% и составило 67,7 млн единиц. Лёгкие коммерческие авто потеряли 2,7% объёмов (20,9 млн ед.), грузовики — 2,3% (3,6 млн ед.). Единственное исключение — автобусы: их производство выросло на внушительные 17,1%, до 290,8 тыс. штук. Однако в масштабах всей отрасли это не смогло компенсировать общий спад.

Китай сохраняет глобальное лидерство: в 2024 году в стране выпущено 31,3 млн автомобилей, что на 3,7% больше прошлогоднего показателя. Каждый третий автомобиль в мире теперь собирается в КНР — благодаря активному внутреннему спросу, экспансии электромобилей и стремительному развитию экспортной логистики.

Следом в мировом рейтинге — США (10,6 млн) и Япония (8,2 млн). Однако Япония зафиксировала ощутимое падение: выпуск сократился сразу на 8,5%. В десятку также вошли Индия, Мексика, Южная Корея, Германия, Бразилия, Испания и Таиланд. Примечательно, что развивающиеся рынки — Индия, Мексика, Бразилия — нарастили производство, в то время как старые промышленные гиганты, вроде Германии и Южной Кореи, показали снижение.

В странах СНГ ситуация складывается разнонаправленно. Россия продемонстрировала резкий рост — на 34,7%, до 982,7 тыс. автомобилей, что объясняется частичным восстановлением после падения в предыдущие годы. Узбекистан также в плюсе: рост составил 0,8% (429,4 тыс. ед.), а Азербайджан — сразу 43,4%, правда с очень низкой базы (6,7 тыс. авто).

В Казахстане же в 2024 году был зафиксирован небольшой спад — минус 1,6%, до 144,6 тыс. автомобилей. Несмотря на это, данные за январь–июль 2025 года вселяют умеренный оптимизм: за семь месяцев произведено 80,9 тыс. машин, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основной рост пришёлся на легковые автомобили (75,4 тыс. ед.) и автобусы (1,4 тыс. ед.). Однако выпуск грузовиков продолжает сокращаться второй год подряд, что может указывать на структурные изменения в потребительском спросе или внутреннем рынке логистики.

В Узбекистане же, напротив, рост наблюдается сразу по всем направлениям: только легковых машин произведено 212,2 тыс. — на 3,5% больше, чем год назад, а выпуск грузовых авто вырос на 28%, с 1,8 до 2,3 тыс. единиц.

Таким образом, мировой автопром вступил в фазу нестабильности, где уверенный рост одних рынков компенсируется спадом других.