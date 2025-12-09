Автомобильная промышленность Казахстана стремительно превращается в один из ключевых локомотивов отечественной экономики, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

За последние десять лет отрасль выросла более чем в пять раз: если в 2015 году её доля в обрабатывающей промышленности составляла 1,4%, то в 2024 году показатель достиг 7,8%. По итогам января–октября 2025 года автопром обеспечивает уже 7,1% всего объёма обрабатывающего сектора и занимает доминирующее положение в машиностроении с долей 40,5%.

Объёмы производства выросли в десятки раз. С 80 млрд тенге в 2015 году они увеличились до 1,9 трлн тенге в 2024-м. В январе–октябре текущего года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов достигло 1,7 трлн тенге — на 23,9% больше, чем год назад. Индекс физического объёма производства составил 113,3%, значительно опередив средние показатели по обрабатывающей промышленности.

Стремительное развитие автопрома напрямую связано со стратегическими установками президента Касым-Жомарта Токаева — увеличением доли обрабатывающей промышленности в ВВП. Сейчас показатель составляет 13%, и вклад автомобильной отрасли становится одним из решающих. Как подчёркивает премьер-министр Олжас Бектенов, именно в обрабатывающем секторе создаётся добавленная стоимость, появляются высококвалифицированные рабочие места и формируется технологический суверенитет Казахстана.

Лидером казахстанского автопрома остаётся Костанайская область, обеспечившая за десять месяцев 2025 года продукцию на 879,6 млрд тенге — более половины всего выпуска в отрасли. Здесь произведено 68,3 тыс. легковых автомобилей и 2,1 тыс. грузовиков. На базе региональных мощностей формируется мощный индустриальный кластер. Компания Allur играет ключевую роль: она увеличивает локализацию, в том числе внедряет CKD-сборку Jetour X70 Plus. В регионе начал работу и новый завод KIA Kazakhstan мощностью 70 тыс. авто в год.

Вторую позицию занимает Алматы с объёмом производства 577,7 млрд тенге. Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty выпустили 43,7 тыс. легковых машин, 277 грузовиков и 159 автобусов. Здесь же появился новый мультибрендовый завод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan мощностью 120 тыс. автомобилей.

Карагандинская область, Абайская область, Акмолинская область и Астана также формируют распределённую сеть производств, создавая устойчивую индустриальную карту страны. В совокупности эти предприятия обеспечивают рост отрасли: за январь–октябрь 2025 года было произведено 123,6 тыс. единиц автотехники — на 15,4% больше, чем годом ранее.

Долгосрочная динамика впечатляет: с 11,6 тыс. автомобилей в 2015 году производство выросло до более 120 тыс. в 2025-м. Запуск новых мощностей может увеличить производительность всей отрасли до 465 тыс. авто в год, что в несколько раз превышает текущие показатели.

Развитие автопрома оказывает мощный мультипликативный эффект на смежные отрасли. Мировая практика показывает, что одно рабочее место в автомобилестроении создаёт до десяти рабочих мест в смежных секторах. Казахстан уже движется этим путём: строится центр производства автокомпонентов для KIA, в Карагандинской области работает завод шин Tengri Tyres мощностью 3,5 млн шин в год, а в Алматы открыт завод автомобильных сидений.

Рост автопрома стимулирует металлургию, химическую промышленность, производство полимеров, электроники и текстиля. Каждая новая производственная площадка формирует дополнительный спрос и укрепляет технологическую независимость Казахстана.

Автомобильная отрасль становится не просто индустриальным сегментом, а стратегическим инструментом достижения экономических целей страны. Её дальнейший рост будет играть ключевую роль в увеличении доли обрабатывающего сектора в ВВП и формировании технологического суверенитета Казахстана.