По данным Бюро национальной статистики РК, в июле 2025 года на отечественных предприятиях было выпущено 11 765 единиц колесной техники на сумму 164,9 млрд тенге. Для сравнения: в июле прошлого года произведено 7 839 единиц на 100,9 млрд тенге, что означает рост сразу на 50,1%, передает BAQ.KZ.

В целом за январь–июль текущего года в Казахстане произведено 83 259 единиц техники общей стоимостью 1,16 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост составил 16,7%, доля автопрома в машиностроении страны достигла 40,7%.

Основную часть выпуска составили легковые автомобили — 75 406 ед. (+19%).

Кроме того, произведено: грузовых автомобилей — 4 091 ед. (-10,5%), автобусов — 1 361 ед. (+5,5%), прицепов и полуприцепов — 1 948 ед., спецтехники — 453 ед.

Президент "Қазақстанның Автокөлік Одағы" (ҚАО) Анар Макашева отметила, что рост производства стал возможен благодаря труду свыше 8 тысяч специалистов.

"Каждый новый автомобиль – это результат их профессионализма и внедрения современных технологий. Впереди запуск двух новых производств, которые создадут более пяти тысяч рабочих мест и дадут импульс смежным отраслям", - добавила она.

Производство по регионам за 7 месяцев 2025 года: