Неучастие Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в саммите G20, который прошёл в Южно-Африканской Республике, усилило вопросы о том, насколько этот формат остаётся актуальным в нынешних геополитических условиях. На фоне углубляющегося кризиса доверия между мировыми державами и ослабления многосторонней дипломатии G20 всё реже воспринимается как влиятельная глобальная площадка. Корреспондент BAQ.KZ обсудил роль и значение G20 с экспертом по международным отношениям Таиром Нигмановым.

G20: не организация, а форум для обмена мнениями

По словам эксперта, сам формат G20 изначально не является структурой, принимающей обязательные решения — это скорее площадка для диалога. По мере увеличения разрыва между политическими позициями стран-участниц способность вырабатывать общие решения сокращается. Поэтому отсутствие лидеров ключевых стран лишь усилило сомнения в будущем этой площадки.

"Прежде всего нужно отметить: G20 — это не НАТО, не Европейский союз и даже не экономический союз Бразилии. Это форум, где лидеры 20 крупнейших экономик встречаются для обсуждения актуальных вопросов. То есть G20 — это не структура, которая может напрямую влиять на международную политику. Это международная площадка: собрались, обсудили, разошлись", — отметил Нигманов.

Поэтому, считает эксперт, сложно сказать, ослабевает ли эта площадка или усиливается.

"У G20 нет обязательных юридических механизмов исполнения. Даже если страны договорятся о чём-либо, нет норм, которые заставят выполнять договорённости, и нет санкций за их нарушение. Поэтому придавать G20 решающую роль неправильно", — сказал он.

Почему Путин, Трамп и Си Цзиньпин не приехали на саммит?

Путин уже пять лет не участвует в саммитах G20, направляя вместо себя министра иностранных дел или других представителей. По словам эксперта, это демонстрирует отношение России к формату как к площадке, не обладающей политическим весом.

Что касается Дональда Трампа, то участие в многосторонних организациях никогда не было для него приоритетом. Он скептически относился к ООН, Транс-Тихоокеанскому партнёрству и трансатлантическим экономическим платформам.

"Трамп сторонник прямого личного диалога. Он доверяет не многосторонним структурам, а двусторонним переговорам. Поэтому его нежелание участвовать в G20 неудивительно", — пояснил эксперт.

Кроме того, у Трампа есть критика внутренней политики ЮАР. Ранее он заявлял, что в стране допускается дискриминация белого населения. Поэтому, по мнению эксперта, отказ от поездки был ожидаем.

Китай также выбрал ограниченное участие: вместо Си Цзиньпина на саммит отправили премьер-министра Госсовета Ли Цяна.

"Для Китая каждая международная поездка Си Цзиньпина — крупное политическое событие. G20 не считается площадкой такого уровня, поэтому участие Ли Цяна сочли достаточным", — сказал Нигманов.

Почему G20 теряет актуальность в новой геополитической реальности?

В состав G20 входят страны с различными политическими курсами, геополитическими интересами и внешнеполитическими стратегиями. По словам эксперта, когда центры силы — США, ЕС, Китай, Россия — находятся в состоянии конфронтации, достичь договорённости за одним столом становится всё сложнее.

"За последние годы политический диалог ослаб. Это касается не только России и Запада. Например, недавно президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Китай в одиночку — хотя раньше такие визиты проходили в многостороннем формате. Это показатель снижения уровня международного доверия", — отметил он.

Платформа с ограниченным мандатом неизбежно ослабевает

Эксперт подчёркивает, что главная проблема G20 — отсутствие реальных механизмов реализации решений.

"Когда между странами нет доверия и культура переговоров размывается, первыми ослабевают те площадки, которые не обладают институциональной силой. G20 — как раз такой формат", — сказал Нигманов.

Ситуация, в которой делегации даже не хотят сидеть за одним столом, усиливает этот эффект.

G20 — площадка, чувствительная к кризисам

Суть наблюдаемого процесса, по словам эксперта, заключается в том, что геополитическая напряжённость, снижение уровня дипломатии и конкуренция между державами сильно подрывают позиции G20.