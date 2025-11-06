В кулуарах Сената вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова рассказала о причинах создания единой цифровой платформы для управления авторскими правами и распределения вознаграждений, передаёт BAQ.KZ

По её словам, поводом к разработке механизма стали многочисленные жалобы авторов и наследников известных композиторов на непрозрачное распределение выплат.

"Авторы передали обществам свои права для защиты интересов. Но спустя время начали жаловаться, что не получают вознаграждения в должной мере, хотя их музыка звучит повсюду", — отметила она.

Вице-министр привела в пример случай с наследниками композитора Шамши Калдыякова, которые, по её словам, получают лишь 18–22 тысячи тенге в квартал, несмотря на широкое использование его песен в концертных залах и эфире.

"Этот массив жалоб и стал триггером. Мы решили создать инструмент – единую цифровую платформу. Через неё будут заключаться все договоры с пользователями – ресторанами, кафе, телеканалами, концертными залами. Там же будут регистрироваться авторы, исполнители и композиторы", — пояснила Ботагоз Жакселекова.

Она отметила, что у каждого автора будет личный кабинет, где можно будет отслеживать, когда и где проигрывалась музыка, а также сумму начисленного вознаграждения.