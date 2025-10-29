В сентябре в Казахстане было зарегистрировано 78 тысяч легковых автомобилей — это минимум за последние 3,5 года, сообщает Бюро национальной статистики. Падение по сравнению с прошлым месяцем и аналогичным периодом прошлого года оказалось почти двукратным, передает BAQ.KZ.

До этого показатель держался на устойчиво высоком уровне — свыше 110 тысяч регистраций в месяц. Исключениями были лишь август 2023 года и январь 2025-го. С января 2023 года в Казахстане действовала кампания по легализации автомобилей с иностранными номерами, завершившаяся к 2024 году. После её окончания гражданам разрешили управлять такими авто только после постановки на учет, что помогло сохранить высокий уровень регистраций.

Однако в сентябре 2025 года динамика резко изменилась. По данным БНС, спад зафиксирован по обоим видам регистраций — как первичным, так и вторичным.

Так, вторичных регистраций (перепродаж уже учтённых авто) стало 71,4 тыс., что на 51,5 тыс. меньше, чем месяцем ранее. Первичных регистраций — то есть постановок на учет новых автомобилей — зафиксировано лишь 6,6 тыс., что на 15,2 тыс. меньше, чем в августе.