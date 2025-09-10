Автосалон в Уральске выплатит клиенту 17,8 млн тенге за неисправный двигатель
В суд №2 города Уральска обратился местный житель, который приобрёл автомобиль за 17 840 000 тенге. После пробега в 15 669 км машина вышла из строя, передает BAQ.KZ.
Автомобиль был возвращён продавцу, который признал наличие неисправностей и назначил диагностику двигателя внутреннего сгорания. Покупатель потребовал либо замену автомобиля, либо расторжение договора с возвратом денег, однако претензия удовлетворена не была, и гражданин обратился в суд.
Экспертиза подтвердила наличие серьёзных дефектов: заводской дефект маслоохладителя; неполадки в двигателе и системе охлаждения, представляющие угрозу эксплуатации.
Суд признал эти недостатки существенными дефектами технически сложного товара и удовлетворил иск:
- 17 840 000 тенге — стоимость автомобиля;
- 1 784 000 тенге — неустойка;
- 112 631 тенге — расходы на экспертизу;
- 177 960 тенге — судебные издержки;
- 500 000 тенге — услуги представителя;
- 196 240 тенге — государственная пошлина.
Ответчик подал апелляцию, утверждая, что двигатель является заменяемой частью и неисправность можно устранить. Однако судебная коллегия по гражданским делам Западно-Казахстанского областного суда отметила, что поломка двигателя внутреннего сгорания может привести к ДТП и угрозе жизни и здоровью, поэтому дефект считается существенным.
Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменений.
