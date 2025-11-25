В Казахстане готовится программа лизинга автомобилей для населения. Вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков на брифинге в правительстве разъяснил ключевые моменты и условия будущей программы, передает BAQ.KZ

По словам вице-министра, программа лизинга автомобилей направлена на укрепление автотранспорта и реализацию казахстанских автомобилей.

"Коммерческие условия, процентные ставки и сроки предоставления автомобилей будут определяться индивидуально каждым автосалоном. Соответственно, каждый автосалон предложит свои условия. Конкретные марки автомобилей и список автосалонов, которые будут участвовать в программе, пока уточняются. Я это не могу комментировать, потому что этим будут заниматься непосредственно автосалоны", — отметил Абилдабеков.

Как отмечает представитель ведомства, программа создаст возможность для населения приобрести автомобили, произведенные в Казахстане, а также откроет дополнительные возможности для реализации новых транспортных средств. Все регламенты и условия будут официально опубликованы после завершения подготовки.