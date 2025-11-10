Рынок технического обслуживания и ремонта автомобилей в Казахстане переживает настоящий бум, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

В сентябре 2025 года объём оказанных услуг достиг 46,3 миллиарда тенге, что на 22,5% больше, чем месяцем ранее, и сразу на 61,2% выше, чем в сентябре прошлого года. Такой рост стал одним из самых заметных в отрасли за последнее десятилетие.

За первые девять месяцев текущего года объём услуг в секторе составил рекордные 265,4 миллиарда тенге — на 41% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом темпы роста остаются стабильно высокими уже три года подряд: от 36,9% до 43,7%.

Количество станций техобслуживания и автосервисов также увеличивается второй год подряд. В 2024 году в стране насчитывалось 7,8 тысячи СТО, тогда как ещё десять лет назад их было более 10,5 тысячи, а к 2022 году число сократилось до 6,5 тысячи. Сейчас лидером по количеству станций остаётся Алматы — 1,1 тысячи. За ней следуют Карагандинская область (901 СТО) и Астана (543). Минимальное количество станций — в Улытауской области, всего 80.

Одновременно с ростом объёмов услуг продолжает дорожать и сам автосервис. По итогам октября цены на услуги техобслуживания и ремонта выросли на 1,5% за месяц, после почти нулевого роста в сентябре. Наибольшее удорожание ранее наблюдалось в марте и июне — по 3,4% за месяц. В целом стоимость услуг в секторе растёт уже более пяти лет подряд, и ни одного периода снижения за это время зафиксировано не было.

За год цены на обслуживание автомобилей увеличились на 17,8%, что стало самым высоким показателем за последние десять лет. Для сравнения, годом ранее рост составлял 10,7%.

Сезонное подорожание коснулось и шиномонтажа: после первых снегопадов в начале ноября в Алматы цены на замену шин резко выросли. По итогам октября услуги шиномонтажа подорожали по стране на 2,9%, а в отдельных регионах рост оказался значительно выше. В Астане цены взлетели сразу на 28,9%, в Восточно-Казахстанской области — на 5,3%, в Павлодарской — на 4,9%.

Эксперты отмечают, что всплеск цен и активности в секторе связан с сочетанием нескольких факторов — ростом числа автомобилей, увеличением расходов на содержание транспорта и сезонным спросом.