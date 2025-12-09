Время прохождения пунктов пропуска сократят до 10 минут. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает BAQ.KZ.

"Результат цифровой трансформации отраслей увеличит пропускную способность автодорог на 20 процентов. Сроки прохождения автотранспортом пунктов пропуска будут составлять около 10 минут", - сказал министр.

В целом, по его словам, внедрение технологии искусственного интеллекта сократит время на создание и планирование поездов в шесть раз.