В Республике Корея рано утром в понедельник произошла серьёзная авария с участием 13 транспортных средств, включая автоцистерну, грузовые и легковые автомобили, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Инцидент привёл к гибели двух человек, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает агентство Yonhap.

ДТП приобрело цепной характер. Столкновение произошло на автомагистрали в провинции Северный Кёнсан около 03:12 по местному времени, что соответствует 18:12 воскресенья по Гринвичу. Ударная сила и масштаб ДТП привели к возгоранию нескольких транспортных средств. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако ликвидация пожара заняла значительное время — огонь удалось потушить лишь спустя два с половиной часа.

Правоохранительные органы продолжают выяснять точные обстоятельства аварии. Полиция анализирует видеозаписи и опрашивает водителей и свидетелей, чтобы установить, что именно стало причиной цепного столкновения.