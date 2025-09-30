Автоцистерна с нефтепродуктами перевернулась в Мангистау
Разлив нефти произошел в Мангистау.
На автотрассе Актау – Жанаозен в Мангистауской области произошёл инцидент с утечкой нефтепродуктов, вызвавший обеспокоенность экологов и местных властей, передает BAQ.KZ.со ссылкой на департамент экологии.
Авария произошла днём 29 сентября на 23-м километре дороги — грузовик с автоцистерной перевернулся, в результате чего нефтепродукты пролились на асфальт и почву.
Как сообщили в департаменте экологии, на место происшествия оперативно выехали специалисты. Экологами были взяты пробы почвы для последующего анализа. Цель — оценить масштаб ущерба, причинённого окружающей среде, и определить степень загрязнения.
"Проводится анализ состояния окружающей среды. По итогам исследований будет принято решение о необходимых мерах реагирования", — сообщили в ведомстве.
В департаменте также добавили, что позже представят подробную информацию о результатах лабораторных исследований и мерах, предпринятых по итогам инцидента. Сейчас специалисты продолжают мониторинг ситуации.
Обстоятельства ДТП выясняются.
