Автовоз с новыми авто опрокинулся в кювет в Акмолинской области
В Акмолинской области опрокинулся автовоз, перевозивший партию новых китайских автомобилей, передает BAQ.KZ.
ДТП произошло 21 ноября около 12:00 на 239-м километре трассы "Костанай–Аулиеколь–Сурган".
По предварительным данным, 46-летний водитель автовоза марки Sitrak, следовавший из Алматы в Костанай, при обгоне не справился с рулевым управлением. Многотонная фура съехала с дороги и перевернулась в кювет.
На платформе находились восемь новых легковых автомобилей. К счастью, в результате происшествия пострадавших нет.
На месте работают сотрудники полиции. Проводится проверка, в том числе обязательное освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения. После завершения процедур будет принято процессуальное решение.
