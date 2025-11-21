В Акмолинской области опрокинулся автовоз, перевозивший партию новых китайских автомобилей, передает BAQ.KZ.

ДТП произошло 21 ноября около 12:00 на 239-м километре трассы "Костанай–Аулиеколь–Сурган".

По предварительным данным, 46-летний водитель автовоза марки Sitrak, следовавший из Алматы в Костанай, при обгоне не справился с рулевым управлением. Многотонная фура съехала с дороги и перевернулась в кювет.

На платформе находились восемь новых легковых автомобилей. К счастью, в результате происшествия пострадавших нет.

На месте работают сотрудники полиции. Проводится проверка, в том числе обязательное освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения. После завершения процедур будет принято процессуальное решение.