На автодороге "Карабутак – Кызылорда – Шымкент" в Кызылординской области произошло возгорание автовоза, перевозившего шесть легковых автомобилей. Инцидент вызвал тревогу у проезжавших водителей - пламя быстро охватило часть техники, передает BAQ.KZ.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения службы пожаротушения. Слаженные и профессиональные действия огнеборцев позволили в кратчайшие сроки локализовать и полностью ликвидировать пожар.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Автомобили, находившиеся на платформе, получили различную степень повреждений. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания - рассматриваются все возможные версии, включая техническую неисправность.