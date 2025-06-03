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Автовоз с шестью машинами сгорел в Кызылординской области

Сегодня, 08:23
АВТОР
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Автовоз с шестью машинами сгорел в Кызылординской области Сегодня, 08:23
Сегодня, 08:23
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На автодороге "Карабутак – Кызылорда – Шымкент" в Кызылординской области произошло возгорание автовоза, перевозившего шесть легковых автомобилей. Инцидент вызвал тревогу у проезжавших водителей - пламя быстро охватило часть техники, передает BAQ.KZ.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения службы пожаротушения. Слаженные и профессиональные действия огнеборцев позволили в кратчайшие сроки локализовать и полностью ликвидировать пожар.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Автомобили, находившиеся на платформе, получили различную степень повреждений. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания - рассматриваются все возможные версии, включая техническую неисправность.

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