Аягоз снова остался без тепла: жители мерзнут в квартирах и детсадах
Отопление официально подключили 1 октября.
Город Аягоз в Абайской области в этом году снова не был готов к отопительному сезону, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Информбюро". Устаревшие котлы до сих пор не заменены, из-за чего жители многоквартирных домов жалуются на холод, а некоторые государственные детские сады временно приостановили работу.
Жители не верят заявлениям администрации о том, что отопление включено с 1 октября. По словам местных, каждый год осенью начинаются работы по замене изношенных сетей, и тепла приходится ждать долго. На восстановление системы отопления района из бюджета выделено 571 миллион тенге. Чиновники объясняют задержки поздним поступлением средств и сложностями с определением подрядчика.
Подрядные организации уже начали ремонтные работы, но сроки их завершения остаются неизвестными. Жители предупреждают: если аким области не возьмёт ситуацию под контроль, отопление могут дождаться только в ноябре.
