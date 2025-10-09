Город Аягоз в Абайской области в этом году снова не был готов к отопительному сезону, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Информбюро". Устаревшие котлы до сих пор не заменены, из-за чего жители многоквартирных домов жалуются на холод, а некоторые государственные детские сады временно приостановили работу.

Жители не верят заявлениям администрации о том, что отопление включено с 1 октября. По словам местных, каждый год осенью начинаются работы по замене изношенных сетей, и тепла приходится ждать долго. На восстановление системы отопления района из бюджета выделено 571 миллион тенге. Чиновники объясняют задержки поздним поступлением средств и сложностями с определением подрядчика.

Подрядные организации уже начали ремонтные работы, но сроки их завершения остаются неизвестными. Жители предупреждают: если аким области не возьмёт ситуацию под контроль, отопление могут дождаться только в ноябре.