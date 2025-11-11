Аянат Жумагали завоевала две бронзы на Играх исламской солидарности
Сегодня, 16:30
91Фото: Турар Казангапов
Представительница сборной Казахстана по тяжелой атлетике Аянат Жумагали успешно выступила на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.
Спортсменка завоевала две бронзовые медали в весовой категории до 77 килограммов.
Жумагали заняла третье место в упражнении “толчок”, подняв вес 128 килограммов, а также стала бронзовым призёром в сумме двоеборья с результатом 221 килограмм.
В упражнении “рывок” казахстанская атлетка показала достойный результат — 93 килограмма, что позволило ей занять пятое место.
