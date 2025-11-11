  • 11 Ноября, 17:14

Аянат Жумагали завоевала две бронзы на Играх исламской солидарности

Сегодня, 16:30
АВТОР
Турар Казангапов Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30
91
Фото: Турар Казангапов

Представительница сборной Казахстана по тяжелой атлетике Аянат Жумагали успешно выступила на Играх исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ.

Спортсменка завоевала две бронзовые медали в весовой категории до 77 килограммов.

Жумагали заняла третье место в упражнении “толчок”, подняв вес 128 килограммов, а также стала бронзовым призёром в сумме двоеборья с результатом 221 килограмм.

В упражнении “рывок” казахстанская атлетка показала достойный результат — 93 килограмма, что позволило ей занять пятое место.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

