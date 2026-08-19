Айбек Дадебай: Наша цель — повысить доходы одного миллиона сельчан

Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай в ходе дебатов рассказал о подходах партии к развитию села и повышению доходов сельских жителей.

По его словам, партия уделяет особое внимание проблемам сельских территорий и делает акцент на конкретных мерах, а не общих обещаниях.

«Партия "Әділет" уделяет особое внимание проблемам села. Мы не даем пустых обещаний, а ведем конкретную и результативную работу», — заявил Дадебай.

Он отметил, что одной из конкретных целей партии является повышение доходов одного миллиона сельских жителей.

«Наша цель — повысить доходы одного миллиона сельчан», — подчеркнул председатель партии.

Одним из механизмов достижения этой цели Дадебай назвал развитие кооперации личных подсобных хозяйств. По его словам, объединение ресурсов позволит сельчанам эффективнее вести хозяйство и увеличивать свои доходы.

Также Айбек Дадебай отметил, что программа партии «Әділет» соответствует положениям новой Конституции и продолжает стратегический курс Президента Касым-Жомарта Токаева.

В финальном обращении председатель партии обозначил основные направления «Әділет»: развитие экономики через уважение к труду, укрепление регионов, инвестиции в образование и науку, культуру и технологии.

«Мы не допустим социальной несправедливости, раскола и неравенства», — заявил Айбек Дадебай в прямом эфире.

Напомним, финальные теледебаты перед выборами в Курултай прошли на телеканале 24KZ. В рамках одного эфира впервые лицом к лицу встретились председатели всех семи партий. Главной темой дискуссии стала «Развитая экономика — сильное общество».