Межпарламентская Ассамблея СНГ может сыграть более значимую роль в сближении национального законодательства, развитии транспортного сотрудничества и укреплении интеграционных процессов. Такое мнение высказал Председатель Курултая Казахстана Айбек Дәдебай на 61-м пленарном заседании МПА СНГ, состоявшемся в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане.

20 ноября казахстанская делегация во главе с Айбеком Дәдебаем приняла участие в заседании Совета и пленарном заседании Ассамблеи.

Выступая перед участниками, Председатель Курултая отметил историческое значение Алма-Атинской декларации, подписанной 21 декабря 1991 года. По его словам, сегодня Содружество стало одной из авторитетных региональных организаций, объединяющей государства для развития политического диалога, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

«Сегодня СНГ выступает устойчивой консолидирующей платформой для развития политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и углубления многоплановых культурно-гуманитарных связей между нашими государствами. При этом парламентское измерение играет важную роль в укреплении институционального фундамента Содружества и придает интеграционным процессам в СНГ особую правовую устойчивость. Курултай Республики Казахстан выражает готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию с партнерами по Содружеству», — подчеркнул Айбек Дәдебай.

Далее он рассказал о политической модернизации Казахстана, проводимой по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. В частности, отметил принятие новой Конституции по итогам всенародного референдума, учреждение института Вице-Президента, начало работы Қазақстан Халық Кеңесі и формирование однопалатного Курултая, в который вошли представители пяти партий.

По словам спикера, в стране последовательно реализуется модель «Сильный Президент – влиятельный Курултай – подотчетное Правительство».

Говоря о Послании Президента народу Казахстана и достижениях последних семи лет, Айбек Дәдебай привел экономические показатели страны. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, ВВП Казахстана в 2026 году приблизится к 400 млрд долларов, а в расчете на душу населения составит около 19 тыс. долларов.

Он также сообщил, что в 2019–2025 годах в Казахстан привлечено 155,8 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и запущено 625 промышленных предприятий. Кроме того, 2027 год объявлен Годом всенародного масштабного строительства. Во всех регионах планируется возведение дорог, аэропортов, вокзалов, объектов здравоохранения и другой социальной инфраструктуры.

Отдельно Председатель Курултая остановился на перспективах дальнейшего развития СНГ. Он напомнил, что 9 октября на заседании Совета глав государств Содружества в Авазе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой разработать Стратегию развития СНГ до 2035 года.

По мнению Айбека Дәдебая, в этом документе следует отразить роль Межпарламентской Ассамблеи как эффективного механизма сближения национального законодательства и развития межпарламентского сотрудничества.

Еще одной важной темой стало взаимодействие в транспортной сфере. В мае главы правительств СНГ приняли Концепцию сопряжения главных транспортных артерий, разработанную по инициативе Президента Казахстана.

Документ предусматривает формирование единого цифрового коридора, цифровизацию перевозок, внедрение электронного документооборота и согласование процедур на границах. В этой связи Айбек Дәдебай предложил Ассамблее внести вклад в укрепление транзитно-транспортного потенциала Содружества, обеспечив необходимое парламентское сопровождение.

В ходе выступления спикер также затронул вопросы миграционной политики и цифрового администрирования миграционных процессов. Отдельное внимание уделил законодательному противодействию использованию искусственного интеллекта и новых технологий в террористических и экстремистских целях.

Он подчеркнул, что законодательство должно не только своевременно реагировать на существующие угрозы, но и предупреждать новые технологические риски, сохраняя баланс между безопасностью, развитием инноваций и защитой прав граждан.

Среди других актуальных направлений сотрудничества были названы устранение торговых и административных барьеров, развитие инвестиционных связей и рациональное использование трансграничных водных ресурсов.

По итогам пленарного заседания участники приняли новую редакцию Концепции общего миграционного пространства, модельный закон «О противодействии использованию искусственного интеллекта и робототехники в террористических и экстремистских целях», а также ряд других модельных законов и рекомендаций.

Накануне, 19 ноября, Айбек Дәдебай принял участие в заседании Совета МПА СНГ, где поблагодарил коллег за работу наблюдателей от Ассамблеи на выборах депутатов Курултая.

На полях Ассамблеи также состоялась встреча глав делегаций с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Кроме того, Председатель Курултая встретился с Председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой. Стороны обсудили развитие межпарламентских связей и реализацию договоренностей, достигнутых главами двух государств.

Депутаты Курултая также приняли участие в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству, а также по правовым вопросам.

Напомним, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ была учреждена 27 марта 1992 года в Алматы. В ее состав входят Казахстан, Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.