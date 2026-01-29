  • 29 Января, 10:20

Айбек Смадияров назначен пресс-секретарем Президента РК

Фото: МИД РК

Распоряжением Главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен советником Президента – Пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Он освобожден от ранее занимаемой должности.

Ранее занимавший этот пост Желдибай Руслан Султанулы Указом Главы государства освобожден от должности помощника Президента – Пресс-секретаря Президента Республики Казахстан.

