  • 15 Декабря, 10:19

Айбек Смадияров получил новую должность

Сегодня, 09:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Айбек Смадияров получил новую должность Сегодня, 09:01
Сегодня, 09:01
88

Распоряжением Главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Самое читаемое

Наверх