Айбек Смадияров получил новую должность
Сегодня, 09:01
Распоряжением Главы государства Смадияров Айбек Серикбаевич назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
