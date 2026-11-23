Распоряжением Главы государства Сыдыков Айбек Жексеналыевич назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.

Айбек Сыдыков родился в 1983 году в городе Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2006 г. экскурсоводом в КГКП «Музей истории города Алматы».

2007-2015 гг. – научный сотрудник, заместитель директора, директор КГКП «Музей истории города Алматы».

2015-2016 гг. – директор КГКП «Обьединение музеев города Алматы».

2016-2022 гг. – руководитель музейного отдела, заместитель директора РГКП «Государственный музей «Центр сближения культур».

2022 -2025 гг. – заместитель директора ГРКП «Национальный музей Республики Казахстан» Комитета культуры Министерства культуры и информации РК.

С января 2025 года – вице-министр культуры и информации РК.