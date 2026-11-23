Айбек Сыдыков назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
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Распоряжением Главы государства Сыдыков Айбек Жексеналыевич назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Айбек Сыдыков родился в 1983 году в городе Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 2006 г. экскурсоводом в КГКП «Музей истории города Алматы».
2007-2015 гг. – научный сотрудник, заместитель директора, директор КГКП «Музей истории города Алматы».
2015-2016 гг. – директор КГКП «Обьединение музеев города Алматы».
2016-2022 гг. – руководитель музейного отдела, заместитель директора РГКП «Государственный музей «Центр сближения культур».
2022 -2025 гг. – заместитель директора ГРКП «Национальный музей Республики Казахстан» Комитета культуры Министерства культуры и информации РК.
С января 2025 года – вице-министр культуры и информации РК.
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