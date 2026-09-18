Айбек Темирхан и Малика Ермек стали чемпионами Казахстана по шорт-треку

В Астане продолжается чемпионат Казахстана по шорт-треку. В очередной соревновательный день спортсмены разыграли медали на дистанциях 500 и 1500 метров, передает BAQ.KZ.

На короткой дистанции у мужчин быстрее всех оказался Айбек Темирхан из Шымкента. Серебро завоевал Максат Уалиулла из Западно-Казахстанской области, бронзу взял Павел Цой из Астаны.

У женщин на 500 метрах победила Малика Ермек, представляющая Астану. Второй финишировала Алина Ажгалиева из Западно-Казахстанской области, третьей стала Гульдана Жалмухан из того же региона.

На дистанции 1500 метров среди мужчин золото осталось в Астане. Первым финишировал Богдан Вехов, вторым Айбек Насен. Бронзовую медаль завоевал Глеб Ивченко из Костанайской области.

У женщин победу на 1500 метрах одержала Анастасия Галечина из Костанайской области. Алина Ажгалиева стала второй, а Малика Ермек после золота на 500 метрах взяла еще и бронзу.

Чемпионат проходит во дворце «Алау» в Астане.