  • Главная
  • Новости
  • Айдар Жарылганов освобожден от должности в Администрации Президента

Айдар Жарылганов освобожден от должности в Администрации Президента

2 Октября 2026, 18:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz 2 Октября 2026, 18:35
2 Октября 2026, 18:35
403
Фото: akorda.kz

Распоряжением Главы государства Айдар Жарылганов освобожден от должности заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

Айдар Жарылганов возглавлял Государственно-правовой отдел с января 2023 года. В 2026 году он входил в состав Комиссии по Конституционной реформе в качестве ее секретаря.

Самое читаемое

Наверх