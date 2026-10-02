Айдар Жарылганов освобожден от должности в Администрации Президента

Распоряжением Главы государства Айдар Жарылганов освобожден от должности заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

Айдар Жарылганов возглавлял Государственно-правовой отдел с января 2023 года. В 2026 году он входил в состав Комиссии по Конституционной реформе в качестве ее секретаря.