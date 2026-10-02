Айдар Жарылганов освобожден от должности в Администрации Президента
2 Октября 2026, 18:35
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2 Октября 2026, 18:352 Октября 2026, 18:35
403Фото: akorda.kz
Распоряжением Главы государства Айдар Жарылганов освобожден от должности заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.
Айдар Жарылганов возглавлял Государственно-правовой отдел с января 2023 года. В 2026 году он входил в состав Комиссии по Конституционной реформе в качестве ее секретаря.
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