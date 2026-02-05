Председатель партии Respublica и депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Айдарбек Ходжаназаров выступил с инициативой закрепить статус тенге как национальной валюты на уровне Конституции, передает BAQ.KZ.

По его словам, национальная валюта – это один из ключевых показателей экономической независимости и суверенитета страны. Она обеспечивает возможность проведения самостоятельной денежно-кредитной политики, стабильность финансовой системы, защиту внутреннего рынка и своевременное реагирование на внешнеэкономические кризисы.

– Национальная валюта – это не просто экономический инструмент, а один из важнейших атрибутов суверенного государства. Тенге отражает политическую и экономическую независимость страны, обеспечивает возможность самостоятельно проводить внутреннюю и внешнюю финансовую политику и напрямую связана с повседневной жизнью граждан – от выплаты зарплат до торговли и сферы услуг, — отметил Айдарбек Ходжаназаров.

Он подчеркнул, что закрепление статуса тенге в Конституции позволит четко определить экономическую независимость государства, усилить институциональное значение национальной валюты, обеспечить преемственность финансовой политики и предотвратить появление спекуляций или домыслов относительно ее статуса.

По его мнению, опыт других стран показывает, что закрепление национальной валюты в Основном законе – это международная практика. В Конституциях Турции, Грузии и Узбекистана отражены нормы, регулирующие финансовую систему, а в Азербайджане, Армении и Кыргызстане прямо указана денежная единица страны.