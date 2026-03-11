Депутат Мажилиса Айдос Сарым заявил, что Президент Казахстана принимал непосредственное участие в подготовке проекта новой Конституции. Об этом он сказал на экспертной платформе «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», передает BAQ.kz.

По словам парламентария, Глава государства с самого начала внимательно следил за работой рабочих и экспертных групп, занимавшихся подготовкой конституционной реформы.

«Не секрет, что Глава государства с самых первых дней очень пристально наблюдал за работой рабочей группы по парламентской реформе. Он принимал руководителя рабочей группы, встречался с её членами, высказывал свои идеи и давал наставления», - отметил Сарым.

Депутат также рассказал, что решение о подготовке новой редакции Основного закона было связано с большим количеством предложений, поступивших от граждан.

«Когда этот процесс стал очень масштабным и поступили тысячи предложений от людей, Президент накануне Курултая собрал членов рабочей группы и заявил, что объём и глубина предложений позволяют говорить о необходимости принятия новой Конституции», - сказал он.

По словам мажилисмена, в ходе подготовки документа Президент регулярно взаимодействовал с экспертами и руководителями государственных органов.

«В ходе работы Конституционной комиссии Глава государства несколько раз встречался с руководителем комиссии, принимал председателя Конституционного суда и представителей других организаций. Он был активным участником этого процесса», - подчеркнул депутат.

Сарым добавил, что Президент сыграл значительную роль в формировании концепции нового Основного закона.

«Можно сказать, что наш Президент является одним из главных авторов и архитектором нового Основного закона», - резюмировал парламентарий.

