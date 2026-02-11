Айдос Сарым: проект новой Конституции готов к общенародному референдуму
Депутат Мажилиса Казахстана Айдос Сарым сообщил, что совместная работа над проектом новой Конституции завершена, и документ готов к вынесению на всенародный референдум, передает BAQ.KZ.
Об этом он заявил на заседании Конституционной комиссии.
– Сегодня мы начинаем финализировать нашу совместную работу. В результате общего труда тысяч наших сограждан мы сумели подготовить уникальный исторический документ – проект новой Конституции Республики Казахстан. Мы совершили много важных прорывов. Благодаря слаженной работе нашли точные формулы и формулировки, которые вскоре начнут менять жизнь наших граждан к лучшему, трансформировать облик общества и государства. Положения проекта в дальнейшем будут реализованы в конституционных законах, кодексах и нормативно-правовых актах, формируя новый правовой каркас страны, — отметил Айдос Сарым.
