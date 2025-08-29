Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил о необходимости реформировать действующую систему санитарных проверок в школах и детских садах, подчеркнув, что контроль не должен превращаться в карательную меру, передает BAQ.KZ.

По словам парламентария, сегодня нередко реальный контроль подменяется формальными процедурами. В результате директора образовательных учреждений штрафуются даже в тех случаях, когда устранение нарушений зависит не от них, а от местных исполнительных органов.

В Караганде депутат обсудил подготовленные изменения в законодательство совместно с сотрудниками департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Среди новшеств:

переход к "внезапному" формату проверок без предварительных уведомлений;

при первичных проверках штрафы не будут применяться, ограничатся предупреждением и рекомендациями;

плановые проверки школ и лагерей будут проводиться до начала учебного года;

за нарушения, требующие финансовых вложений, будут отвечать акиматы или уполномоченные органы, а не директора;

при угрозе жизни и здоровью будут приниматься оперативные меры — временное закрытие или отстранение сотрудников;

вводится реестр поставщиков школьного питания, чтобы блокировать недобросовестные компании.

"Безопасность детей - это ответственность не только родителей, но и всего общества. Санэпидконтроль — это не просто проверка, а инструмент защиты будущего страны", — подчеркнул Аймагамбетов.