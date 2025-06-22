Казахстан открыт к международному медиасотрудничеству и предлагает странам Центральной Азии и Китаю объединить усилия в развитии цифровых платформ, культурного контента. Об этом заявила председатель правления АО "Казконтент" Айна Задабек, выступая на Международной конференции "Шёлковый путь" в Астане, передаёт BAQ.KZ.

По словам Айны Задабек, медиасреда сегодня становится не просто каналом информации, а важным элементом доверия, культурной дипломатии и стратегического партнёрства.

АО "Qazcontent" — государственная цифровая медиакомпания, объединяющая пять ресурсов: Baq.kz, El.kz, "Әдебиет порталы", e-history.kz и официальный сайт премьер-министра (primeminister.kz). Все платформы работают на трёх языках — казахском, русском и английском.

"Для нас крайне важно развивать культурные коммуникации. Мы уверены: только через совместные усилия и открытость к партнёрству можно выстроить устойчивые и взаимоуважительные медиасистемы в пространстве Центральной Азии и Китая", — отметила она.

Председатель подчеркнула, что казахстанский цифровой контент востребован за пределами страны. По её словам, наши ресурсы активно читают не только в Казахстане.

"Наши сайты читают в Узбекистане, Кыргызстане и Китае. Только из Узбекистана число посещений достигло 225 тысяч. Это не просто аналитика — это подтверждение того, что казахстанский контент востребован и конкурентоспособен на международной арене", — сказала она.

Как отметила председатель правления, за последний год, например, литературный портал "Әдебиет порталы" продемонстрировал рост аудитории на 103% — это говорит о растущем интересе к казахской литературе.

В компании ведётся активная работа по цифровой трансформации, включая внедрение искусственного интеллекта. Уже создан Консультативный совет по ИИ, проведены обучающие курсы и началась автоматизация редакционных и аналитических процессов.

"Современные медиа должны не только идти в ногу со временем, но и уметь работать совместно. АО "Qazcontent" открыт к партнёрству, готов к обмену опытом и совместному развитию. Объединяя усилия, мы можем построить устойчивую медиасреду, где будет услышан голос каждого", — резюмировала Айна Задабек.

Форум организован Информационным агентством "Синьхуа" и Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан. В его рамках также проходит Третья международная коммуникационная конференция "Шёлковый путь".