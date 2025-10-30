Айша Алтай завоевала золото Азиатских игр по дзюдо в Бахрейне
Казахстанская дзюдоистка стала лучшей в весовой категории до 70 килограммов
Сегодня, 21:45
69Фото: НОК РК
Казахстанская спортсменка Айша Алтай принесла стране золотую медаль на юношеских Азиатских играх, которые проходят в Манаме, Бахрейн, передает BAQ.KZ.
Выступая в весовой категории до 70 килограммов, в решающем поединке Алтай уверенно победила Шохисту Тураеву из Узбекистана.
