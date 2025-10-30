Казахстанская спортсменка Айша Алтай принесла стране золотую медаль на юношеских Азиатских играх, которые проходят в Манаме, Бахрейн, передает BAQ.KZ.

Выступая в весовой категории до 70 килограммов, в решающем поединке Алтай уверенно победила Шохисту Тураеву из Узбекистана.