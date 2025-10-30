  • 30 Октября, 22:00

Айша Алтай завоевала золото Азиатских игр по дзюдо в Бахрейне

Казахстанская дзюдоистка стала лучшей в весовой категории до 70 килограммов

Сегодня, 21:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Сегодня, 21:45
Сегодня, 21:45
69
Фото: НОК РК

Казахстанская спортсменка Айша Алтай принесла стране золотую медаль на юношеских Азиатских играх, которые проходят в Манаме, Бахрейн, передает BAQ.KZ.

Выступая в весовой категории до 70 килограммов, в решающем поединке Алтай уверенно победила Шохисту Тураеву из Узбекистана. 

Самое читаемое

Наверх