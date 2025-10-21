Ювенальный суд Астаны рассмотрел дело по иску жителя столицы К., который пытался изменить нотариальное соглашение об уплате алиментов и уменьшить их размер, передает BAQ.KZ. Мужчина утверждал, что после болезни сосудов, операции и долгой реабилитации его доходы значительно снизились, и просил сократить выплаты с 45 месячных расчётных показателей до четверти от дохода.

Однако суд установил, что ребёнок является инвалидом детства, а мать не работает, занимаясь постоянным уходом. Сам истец — опытный IT-специалист, чья профессия не требует физической активности. Более того, он уволился по собственному желанию, владеет недвижимостью и автомобилем, а банковские выписки показали стабильные поступления средств даже во время лечения.

Суд пришёл к выводу, что материальное положение мужчины позволяет выплачивать алименты в прежнем объёме. В итоге К. отказано в удовлетворении иска. Решение пока не вступило в законную силу.