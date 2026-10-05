Айткурман Омарбеков назначен начальником Генерального штаба
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Касым-Жомарт Токаев назначил Айткурмана Омарбекова первым заместителем министра обороны и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана.
Соответствующее распоряжение Главы государства опубликовано Акордой.
В связи с новым назначением Айткурман Омарбеков освобожден от ранее занимаемой должности.
Айткурман Омарбеков родился в 1977 году в области Абай. Окончил Военный университет Министерства обороны России и Евразийский гуманитарный институт.
С 1997 по 2014 год служил в Республиканской гвардии. С 2014 года занимал офицерские и руководящие должности в Службе государственной охраны. С февраля 2022 года был заместителем начальника Службы государственной охраны и Командующим Силами особого назначения.
Имеет специальное звание генерал-майора Службы государственной охраны.
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