Айткурман Омарбеков назначен начальником Генерального штаба

Касым-Жомарт Токаев назначил Айткурмана Омарбекова первым заместителем министра обороны и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана.

Соответствующее распоряжение Главы государства опубликовано Акордой.

В связи с новым назначением Айткурман Омарбеков освобожден от ранее занимаемой должности.

Айткурман Омарбеков родился в 1977 году в области Абай. Окончил Военный университет Министерства обороны России и Евразийский гуманитарный институт.

С 1997 по 2014 год служил в Республиканской гвардии. С 2014 года занимал офицерские и руководящие должности в Службе государственной охраны. С февраля 2022 года был заместителем начальника Службы государственной охраны и Командующим Силами особого назначения.

Имеет специальное звание генерал-майора Службы государственной охраны.