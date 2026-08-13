Айвазовский и Сарьян в Алматы: в музее Кастеева открыли «Палитру Армении»
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В Алматы открылась выставка «Палитра Армении», собранная из произведений армянских художников, которые хранятся в фондах Национального музея искусств имени Абылхана Кастеева. Посетители увидят живопись, скульптуру и декоративно-прикладное искусство XX века, передает BAQ.KZ.
В экспозицию вошли работы Ивана Айвазовского, Мартироса Сарьяна, Минаса Аветисяна, Мариам Асламазян, Григора Ханджяна и других мастеров.
Произведения художников разных поколений показывают, как менялось армянское искусство на протяжении XX века, какие школы, жанры и направления формировались в разные годы.
Отдельный интерес выставке придает ее происхождение. Все представленные работы уже много лет находятся в собрании казахстанского музея и сами стали частью истории культурных связей Казахстана и Армении.
В приветствии участникам выставки заместитель Премьер-министра, министр культуры и информации Аида Балаева отметила роль культуры в отношениях двух стран.
Казахстан и Армению связывают традиционно теплые отношения, основанные на взаимном уважении, дружбе и многолетнем культурно-гуманитарном сотрудничестве. Особая роль в укреплении этих связей принадлежит культуре, которая сближает народы, позволяет глубже узнавать историю, традиции и духовные ценности друг друга, - говорится в приветствии.
Сотрудничество музеев на этом не заканчивается. Следующим проектом станет показ в Национальной галерее Армении картины Вардгеса Суренянца «Покинутая», которая тоже хранится в собрании музея Кастеева.
Увидеть «Палитру Армении» в Алматы можно до 2 сентября 2026 года.
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