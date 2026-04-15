  • Айым Серикбаева принесла Казахстану историческое «золото» по таеквондо

В финале мирового первенства, проходящего в Ташкенте, она уверенно победила мексиканку Понсе Нуньес Дару Ширли со счетом 2:0.

Сегодня 2026, 20:49
Фото: министерство спорта
Казахстанская таеквондистка Айым Серикбаева (-44 кг) стала победительницей юниорского чемпионата мира.
Эта золотая медаль стала исторической для казахстанского таеквондо.
В последний раз Казахстан завоевывал высшую награду на юниорском чемпионате мира в 2006 году. Таким образом, спустя 20 лет «золото» вновь в копилке нашей сборной.
Отметим, что ранее Айым Серикбаева становилась чемпионкой Азии и победительницей юношеских Азиатских игр.
На данный момент в копилке сборной Казахстана на первенстве мира в Ташкенте также есть две бронзовые медали, завоеванные Ерасылом Ерзатом и Исламом Медетбаем. Чемпионат мира среди юниоров продлится до 17 апреля.
 
 
 

