Айзенкот получил мандат на формирование правительства Израиля вместо Нетаньяху

Президент Израиля Ицхак Герцог поручил сформировать новое правительство лидеру партии «Яшар!», бывшему начальнику Генштаба Гади Айзенкоту. Первый шанс собрать коалицию достался не действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Решение президент принял после консультаций с партиями по итогам выборов 27 октября. Айзенкота поддержали 67 депутатов, Нетаньяху 46, хотя явного пути к власти по итогам голосования не получил ни один из них. Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

Принимая мандат, Айзенкот пообещал добиться создания правительства национального чрезвычайного положения, для чего, по его словам, понадобятся «творческие и нестандартные политические шаги». Он признал, что, возможно, придется отказаться от части предвыборных обещаний.

«Никто не сможет выполнить все обещания, которые дал. Всем нам придется идти на компромиссы», – сказал Айзенкот.

Он назвал четыре условия для участия в его правительстве. Это признание Израиля еврейским, демократическим и либеральным государством, основанным на равенстве, приверженность ценностям Декларации независимости, обязательная военная, национальная или гражданская служба для всех граждан и признание ХАМАС террористической организацией, военный и управленческий потенциал которой в Газе должен быть уничтожен.

Герцог в своем выступлении призвал политиков к единству.

«Израилю нужно стабильное правительство, которое сможет продержаться. Сейчас время протянуть руку и работать над созданием лучшего и самого стабильного правительства из возможных», – заявил президент.

По закону у Айзенкота 28 дней, при необходимости срок можно продлить на две недели. Если он не справится, президент после новых консультаций может поручить формирование правительства другому кандидату. Если не получится и у него, любой депутат при поддержке не менее 61 коллеги может попросить мандат. Если и тогда правительство не сформируют, Израиль ждут новые выборы.

Айзенкот рассчитывает на правительство меньшинства из четырех оппозиционных партий, «Яшар!», «Беяхад», «Демократы» и «Исраэль Бейтейну», у которых вместе 48 мест. Для утверждения ему понадобится поддержка извне коалиции. Лидер «Исраэль Бейтейну» Авигдор Либерман исключил правительство, опирающееся на арабские партии, но допустил компромисс по призыву ультраортодоксов в армию, чтобы привлечь религиозные партии.

Нетаньяху накануне призвал создать правительство национального единства и раскритиковал соперников за возможный союз с арабскими партиями. В партии Айзенкота ответили, что премьер вспоминает о единстве, только когда понимает, что его время у власти подходит к концу.