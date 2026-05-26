AZAL запускает рейсы Шымкент – Баку

Авиакомпания Azerbaijan Airlines запускает новые регулярные рейсы между Шымкентом и Баку. Полеты стартуют с 16 июня 2026 года и будут выполняться два раза в неделю - по вторникам и субботам.

В преддверии запуска маршрута дочерняя компания КазМунайГаз - КМГ-Аэро - подписала с AZAL договор на заправку воздушных судов «в крыло» в международном аэропорту Шымкента.

Как сообщили в компании, КМГ-Аэро будет обеспечивать топливное обслуживание самолетов в соответствии с международными стандартами безопасности, качества и операционной надежности.

В компании отметили, что расширение сотрудничества с международными авиаперевозчиками подтверждает позиции КМГ-Аэро как одного из крупнейших операторов авиатоплива в Казахстане.

Запуск нового маршрута Шымкент – Баку также рассматривается как часть работы по развитию транспортно-логистического потенциала страны, повышению конкурентоспособности казахстанских аэропортов и привлечению иностранных авиакомпаний.

Новые рейсы должны усилить авиасообщение между Казахстаном и Азербайджаном, а также расширить возможности для туристических и деловых поездок.