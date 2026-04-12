Казахстанский борец Азамат Даулетбеков стал бронзовым призёром чемпионата Азии по вольной борьбе, который проходит в Бишкеке, передает BAQ.KZ.

В поединке за третье место в весовой категории до 92 килограммов ему противостоял представитель Японии Такаши Ишигуро.

Даулетбеков уверенно начал схватку и ещё до перерыва провёл несколько результативных приёмов, выйдя вперёд со счётом 6:0. Во второй половине поединка спортсмены не смогли набрать очков, и итоговый результат остался неизменным.

Таким образом, казахстанец одержал победу и принес сборной страны бронзовую медаль континентального первенства.