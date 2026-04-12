Азамат Даулетбеков завоевал «бронзу» чемпионата Азии по вольной борьбе
Спортсмен поборол представителя Японии Такаши Ишигуро.
Сегодня 2026, 19:13
Фото: НОК РК
Казахстанский борец Азамат Даулетбеков стал бронзовым призёром чемпионата Азии по вольной борьбе, который проходит в Бишкеке, передает BAQ.KZ.
В поединке за третье место в весовой категории до 92 килограммов ему противостоял представитель Японии Такаши Ишигуро.
Даулетбеков уверенно начал схватку и ещё до перерыва провёл несколько результативных приёмов, выйдя вперёд со счётом 6:0. Во второй половине поединка спортсмены не смогли набрать очков, и итоговый результат остался неизменным.
Таким образом, казахстанец одержал победу и принес сборной страны бронзовую медаль континентального первенства.
