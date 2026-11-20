Распоряжением Главы государства Кескинбаев Азамат Бахитжанович освобожден от должности заведующего Отделом развития транспортно-логистической отрасли Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.

Азамат Кескинбаев родился в 1986 году в Туркестанской области, Отрарском районе, в селе Шаульдер.

В 2009 году окончил МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности «Математика».

В 2011 году получил степень магистра экономики в НИУ «Высшая школа экономики» в г.Москве.

В 2025 году получил степень магистра по совместной программе «Executive MBA» Назарбаев Университета и Duke University.

2011-2015 гг. – руководитель команды по разработке алгоритмической торговли в группе компаний в г.Москве.

2015-2019 гг. – главный менеджер, директор департамента стратегии и экономического анализа АО «Казпочта».

2019-2020 гг. – директор департамента экономики и расширенной аналитики АО «Казпочта».

2020-2022 гг. – директор направления финансового анализа АО «Forte Bank».

2022-2025 гг. – управляющий директор по финансам, член правления АО «Казпочта».

С декабря 2025 года работал заведующим Отделом транспортно-логистической отрасли Администрации Президента Республики Казахстан.